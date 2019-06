Reddito di cittadinanza, ok al piano assunzioni nei Centri per l'impiego della Valle d'Aosta

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. La giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato oggi il Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego che prevede nuove assunzioni e quindi un potenziamento dell'organico per seguire coloro che percepiscono il Reddito di cittadinanza.

Tra il 2019 ed il 2021 è prevista l'assunzione di ventidue persone e, delle dieci che saranno assunte quest'anno, sette saranno a tempo indeterminato e tre a tempo determinato. I due concorsi pubblici previsti, per le categorie C e D, saranno banditi entro la prossima settimana.

"Il personale che sarà assunto", spiega l'Amministrazione regionale, "andrà a rafforzare le attività dei Centri per l'impiego regionali nell'erogazione dei servizi all'utenza, cittadini e imprese, svolgendo azioni per l’attivazione e l'accompagnamento in percorsi di inserimento e reinserimento al lavoro, erogando servizi di orientamento al lavoro attraverso colloqui individuali e di gruppo e operando per favorire l’incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, anche tramite la promozione dei servizi pubblici per l'impiego presso i datori di lavoro e la ricerca di offerte idonee per i cittadini utenti del servizio".

Nei primi mesi del 2020 inoltre i nuovi operatori seguiranno un percorso di formazione specialistica che sarà organizzato con l'Università della Valle d'Aosta.

