Scegliere un orologio alla moda

Anche per accessori come gli orologi esistono le mode del momento. In effetti ci sono modelli che diventano trendy per specifici periodi di tempo, c'è però anche l'orologio alla moda classico, perché quelli proposti dalle grandi marche non saranno mai out, ma accessori invidiati e perfetti da indossare in ogni occasione.

L'orologio da regalare

La scelta più complicata per quanto riguarda gli orologi è quella da fare nel momento in cui si decide di fare un regalo. Anche perché non tutti oggi hanno l'abitudine di indossare questo tipo di accessorio, che sta perdendo sempre più la sua utilità, ossia quella di segnare l'ora, a vantaggio di modelli multifunzione, pensati per lo sport o l'escursionismo. Se si decide di donare un orologio è quindi consigliabile verificare che chi riceverà il regalo ne farà un buon utilizzo, soprattutto nel caso in cui si desideri spendere una cifra di una certa consistenza. Oppure è possibile optare per un accessorio molto trendy, che chiunque desideri indossare anche solo come tocco di stile per un outfit alla moda.

Lo stile dell'orologio

Ogni accessorio da indossare ha un suo proprio stile; che lo si acquisti per sé o per un regalo poco importa, conviene sempre scegliere l'oggetto in modo che abbia uno stile che ben si accorda a quello degli abiti che si indossano quotidianamente. In questo modo l'orologio sarà un accessorio che si abbina perfettamente al resto dell'outfit, senza essere una nota stonata. Ci sono infatti accessori perfetti per chi ha l'abitudine ad indossare abiti dal taglio classico, come un tailleur da donna o l'abito con giacca e cravatta da uomo. Altri orologi invece sono un perfetto complemento per chi predilige un outfit casual, o per chi pratica uno sport; per questi soggetti l'orologio classico, come ad esempio quelli proposti da alcuni tra i brand più prestigiosi, sarebbero del tutto inopportuni o poco adatti all'uso quotidiano. Dipende poi dal tipo di oggetto che si sta cercando, per un'occasione importante, ad esempio per il giorno del matrimonio o per fare un regalo di laurea a volte l'oggetto classico è quello più indicato.

I trend del 2019

Che si sia veri appassionati di orologi o semplicemente degli utilizzatori di questo tipo di accessorio, ogni periodo storico ha le sue mode. In particolare negli ultimi anni sono tornati di gran moda i modelli degli anni '80 e '90, a partire dagli orologi con display a cristalli liquidi, fino ai modelli intramontabili con cinturino in acciaio o metallo dorato. Nelle versioni da donna l'orologio in metallo si impreziosisce con cristalli attorno al quadrante, o anche con bracciali elaborati al posto dei più tradizionali cinturini. Sono tornati di moda anche gli accessori rivestiti in gomma, ormai molto apprezzati da alcuni anni. Per il 2019 conviene sceglierli nei colori del sole, dal rosso corallo fino all'arancione acceso, perché sono le tonalità dell'anno, così come il verde bottiglia. Chi preferisce i modelli più classici è consigliabile comunque mantenersi sul cinturino in metallo, oppure optare sulla pelle, che sia però di alta qualità.