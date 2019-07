Un nuovo comandante al Nucleo economico-finanziario della Gdf di Aosta

AOSTA. Un anziano, mentre sorseggiavamo un buon bicchiere di vino, parlando della presenza della 'ndrangheta in Valle d'Aosta, mi raccontò questa metafora, degna di un capo pellerossa: « La Valle d’Aosta è come un bellissimo campo verde, ricco d’acqua dove centinaia di mucche pascolano quiete in un ambiente stupendo, tranquillo.