Trasporti, sciopero generale il 24 e 26 luglio

AOSTA. Il 24 ed il 26 luglio i sindacati hanno indetto uno sciopero generale del settore trasporti. "A oltre un anno dal suo insediamento è arrivato il momento di richiamare il Governo alle sue responsabilità rispetto al settore", affermano Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt-Uil e Savt.

L'esecutivo guidato da Conte "ha scelto di non aprire alcun tipo di confronto strutturato con il sindacato dei trasporti", accusano i sindacati, e "non accenna a compiere le scelte necessarie rispetto al sistema complessivo di trasporto, delle infrastrutture, esistenti e da programmare, di regole per il corretto funzionamento della mobilità di persone e di merci. In questo modo il Paese va a sbattere".

Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt-Uil e Savt sottolineano come la mancanza di soluzione alle criticità stia "determinando una perdita di efficienza del sistema produttivo italiano e stanno compromettendo il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori dei trasporti con il rischio di ulteriori perdite di posti di lavoro qualora non si intervenisse rapidamente".

"In questo quadro diventa complesso anche il rinnovo di contratti nazionali in grado di dare certezze normative e recupero salariale", evidenziano infine le organizzazioni sindacali.

Clara Rossi