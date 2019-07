Valutazione attuale: 5 / 5

AOSTA. L'autostrada A5 Torino - Aosta è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia oggi pomeriggio nel tratto tra Pont-Saint-Martin, in Valle d'Aosta, e Ivrea, in Piemonte.

Si tratta di una chiusura - riferisce la Centrale Unica del Soccorso - disposta nell'ambito del piano di intervento per la frana di Quincinetto.

redazione