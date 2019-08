Valle d'Aosta, un Museo della memoria per ricordare gli emigrati

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Domenica 11 agosto si è svolta l'edizione 2019 della Rencontre Valdôtaine, manifestazione dedicata ai valdostani emigrati in altri Paesi d'Europa e del mondo. Accanto a questo evento è stata organizzata ad Aosta anche l'abituale tavola rotonda sul tema dell'emigrazione durante la quale è stata lanciata ufficialmente l'idea di realizzare un "Museo della memoria".

L'intento è raccogliere e riunire documenti, immagini e testimonianze dei valdostani espatriati in cerca di un lavoro e di una vita migliore per loro e per le loro famiglie. Le associazioni degli emigrati e le associazioni culturali lavoreranno a tale scopo insieme al ricercatore Alessandro Celi, presidente di Fondation Chanoux, fino al mese di dicembre per censire le fonti disponibili.

Secondo le intenzioni dell'Amministrazione regionale, il progetto del Museo della memoria sarà finanziamento dai programmi europei.

Clara Rossi