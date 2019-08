Condoléances de Fosson et Rini pour le décès de Federica Diémoz

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTE. Au nom du Gouvernement régional, le Président de la Région, Antonio Fosson, a présenté ses sincères condoléances à la famille de Federica Diémoz, directrice du Centre de dialectologie et d’étude du français régional de l’Université de Neuchâtel, ainsi que directrice ad interim du « Glossaire des patois de la Suisse romande », qui vient de disparaître.

« Federica a été un professeur extraordinaire, une Valdôtaine qui a consacré sa vie aux études et à la recherche dans le domaine de la dialectologie, de la sociolinguistique et des langues – a affirmé le Président Fosson -. Autrice de nombreuses publications sur l’ethnolinguistique et le plurilinguisme, elle s'est concentrée sur le francoprovençal et sur le patois de la Suisse romande. Ses travaux et ses activités resteront pour toujours dans le patrimoine de la Vallée d’Aoste ».

La présidente du Conseil de la Vallée, Emily Rini, exprime aussi sa participation au deuil pour la mort de Diémoz.

« Nous présentons à la famille nos condoléances émues - dit la Présidente Emily Rini -. Aujourd'hui nous ressentons toute la tristesse pour la perte d'une femme, d'une savante et d'une divulgatrice. Son esprit et son cœur se sont abreuvés aux langues et aux littératures en la projetant dans le grand univers de la dialectologie francoprovençale, à laquelle Federica Diémoz a consacré son intelligence, ses compétences et ses forces. »

