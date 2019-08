Assunzione operai in Regione, a breve la pubblicazione dei bandi

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. A distanza di un paio di mesi dalla presentazione del provvedimento in Giunta, l'atto che ufficializza l'assunzione da parte della Regione di dieci operai a tempo indeterminato è stato formalizzato.

Nei prossimi giorni saranno pubblicati i bandi che riguardano, nel dettaglio, l'assunzione di un meccanico, un autista, un addetto al centro recupero animali selvatici, tre boscaioli, un vivaista, un muratore, un fabbro ed un magazziniere.

L'assessore Albert Chatrian spiega: "Con questo provvedimento prosegue il percorso avviato per recuperare la fondamentale e importante attività di manutenzione del nostro patrimonio forestale. Una necessità spesso evocata che oggi trova, finalmente, una concreta realizzazione che, peraltro, avrà riflessi positivi sul versante occupazionale. La volontà politica, espressa più volte da questo Governo, di rimettere in moto la macchina dell'Amministrazione regionale trova quindi una sua effettiva attuazione".

"La manutenzione dei nostri boschi - prosegue l'assessore - costituisce inoltre la “conditio sine qua non” non è possibile operare per rilanciare tutte le attività legate al territorio: dal turismo consapevole alla creazione di una filiera virtuosa del legno, così come l’assunzione e la formazione di personale specializzato".

redazione