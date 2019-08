Scuola, on line l'avviso per attività di arricchimento dell'offerta formativa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. È rivolto a soggetti pubblici e privati, enti, comitati, associazioni, istituzioni e fondazioni, cooperative e istituti anche no profit il bando pubblicato on line per la presentazione di iniziative di arricchimento dell'offerta formativa rivolta ad alunni e studenti della Valle d'Aosta.

L'avviso, scaricabile dal sito delle scuole valdostane Webécole, permette di proporre laboratori ed attività di vario genere (giornate di studio, mostre, conferenze, visite di istruzione, concorsi, supporti didattici, spettacoli teatrali o cinematografici) da inserire nel Catalogo on line dell'offerta educativa 2019-2020 che i docenti consultano per decidere come completare ed arricchire la formazione dei loro studenti.

L'avviso scadrà il 30 settembre alle ore 12. Le attività proposte saranno valutate da una apposita commissione composta da personale dirigente, docente e amministrativo dell'assessorato regionale dell'istruzione prima dell'inserimento nel Catalogo on line.

E.G.