Violenza di genere, la Regione Valle d'Aosta approva un bando

AOSTA. Il governo regionale ha approvato oggi il nuovo piano regionale formativo per i docenti che lavorano nelle scuole valdostane. L'atto, valido per il prossimo triennio, è sostenuto da un finanziamenti di poco inferiore al 1 milione di euro su tre anni e consente alle istituzioni scolastiche di presentare progetti singolarmente o in rete.