Le Conseil de la Vallée participe au deuil pour le décès de Clément Alliod

AOSTE. La présidente Emily Rini et le Conseil de la Vallée tout entier participent au deuil pour le décès du professeur Clément Alliod, disparu hier à l'âge de 97 ans.

«La Vallée d'Aoste perd un grand homme - dit la présidente Rini -: un autonomiste convaincu, un homme au service de sa communauté, qui a œuvré avec une profonde passion dans le monde de l'école, dans l'administration, dans les associations, que ce soit pour la sauvegarde et la promotion de nos langues et pour le respect des droits humains. Son travail et son engagement seront toujours un exemple à suivre.»

