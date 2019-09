Valle d'Aosta, un progetto da 2 milioni di euro contro l'abbandono scolastico

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Combattere l'abbandono scolastico è l'obiettivo di P.R.I.MO, un progetto transfrontaliero italo-francese di cooperazione con la regione Provence-Alpes-Côte d’Azur che vede capofila la Valle d'Aosta.

Il progetto di lotta all'uscita precoce dagli studi è rivolto ai ragazzi dai 12 ai 16 anni e può contare su investimenti per 2 milioni di Euro. Si sviluppa su più fronti, a cominciare da un migliore sistema di orientamento che aiuti i ragazzi a capire quali percorsi di studi seguire al momento di lasciare la scuola primaria e di entrare in quella secondaria. L'iniziativa sfrutterà anche percorsi di formazione di alternanza scuola-lavoro e proporrà iniziative per motivare i ragazzi a proseguire gli studi e stage di orientamento professionale con scambi tra le due regioni.

Il 24 settembre ad Aosta, a Palazzo regionale, è prevista la presentazione ufficiale con i partner coinvolti in P.R.I.MO.

«L'abbandono scolastico porta spesso alla disoccupazione - spiega l'assessore regionale all'istruzione Chantal Certan -. Grazie ad un approccio multi-dimensionale reso possibile dal partenariato transfrontaliero, il progetto attiva una serie di azioni di lotta contro le diverse forme di distacco scolastico che sovente precedono l'abbandono puro e semplice. In un'ottica di complementarietà con altri progetti e servizi già esistenti sul territorio transfrontaliero - prosegue Certan -, i partner lavoreranno in gruppi tematici allo scopo di condividere buone pratiche già operative e in fase attivazione e di sviluppare nuovi metodi che permettano di raggiungere gli obiettivi del progetto».

Elena Giovinazzo