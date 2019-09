Emergency a Gressan per la campagna tesseramento 2020 Pubblicato: Martedì, 24 Settembre 2019 14:24

GRESSAN. In occasione della Festa delle Mele in programma ad ottobre, i volontari del gruppo aostano di Emergency saranno a Gressan il 5 e 6 ottobre per la campagna di tesseramento 2020.

"Fino a quando il diritto di ricevere cure gratuite ed efficaci non sarà garantito a ogni essere umano, non ci potrà essere giustizia, ma solo discriminazione. Perché è attraverso una pratica dei diritti che è possibile costruire una cultura della pace", scrive l'associazione operativa dal 1994 in 18 Paesi nel mondo inclusa l'Italia. Infatti Emergency è presente nella Piana di Gioia Tauro, a Castel Volturno, nella provincia di Latina e nei luoghi degli "invisibili". Nelle zone del Centro Italia colpite dal terremoto inoltre offre assistenza infermieristica e psicologica gratuita in un momento in cui le strutture sanitarie sono in difficoltà; in tante altre città italiane garantisce assistenza medica di base a chi non riesce ad accedere al servizio sanitario.

Per sottoscrivere la tessera di Emergency basta una donazione minima di 12 euro fino a 25 anni, di 30 euro tra 26 e 64 anni, di 20 euro oltre i 65 anni. Quest'anno, inoltre, è possibile regalare la tessera a un amico con una donazione di 30 euro. I fondi raccolti andranno a sostegno degli ospedali e dei centri sanitari di Emergency in Afghanistan, Iraq, Sierra Leone, Sudan, Uganda e Italia.

