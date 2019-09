Il progetto Seminiamo il futuro vince il 10° Premio regionale per il volontariato Pubblicato: Giovedì, 26 Settembre 2019 08:41

AOSTA. Il progetto "Seminiamo il futuro" dell'associazione La Petite Ferme du Bonheur di Doues è in vincitore della decima edizione del Premio regionale per il volontariato del Consiglio Valle. La cerimonia conclusiva dell'evento si è svolta ieri ad Aosta.

La giuria ha deciso di assegnare all'associazione di Doues il contributo di 5.000 Euro per la doppia finalità del progetto presentato: da una parte coinvolgere persone con disabilità in attività sociali e dall'altra avvicinare i bambini al mondo dell'agricoltura.

Al premio si affiancano cinque riconoscimenti, accompagnati da un contributo alle spese di progetto pari a 4.000 euro ciascuno. A essere premiati sono state l'associazione La Casa di Sabbia per il progetto "Un po' di vita, momenti di serenità per i genitori e di svago per i fratelli" (sostegno alle famiglie che vivono la disabilità), l'organizzazione di volontariato Miripiglio per il progetto "Azzardo basta...rdo" (lotta all'azzardo patologico), l'associazione di promozione sociale Diapsi per il progetto "Insieme si può" (volontariato verso chi vive la malattia psichica), l'Associazione di promozione sociale ANED - Associazione nazionale emodializzati, dialisi e trapianto di Aosta per il progetto "Prevenzione delle malattie renali ai diversi stati e post trapianto" (sensibilizzazione sul tema delle malattie renali) e l'organizzazione di volontariato MIA-Memoria Impegno Azione per il progetto "I diversi linguaggi della memoria per l'impegno" (ricordo delle vittime innocenti delle mafie).

«Il volontariato - ha dichiarato la presidente del Consiglio regionale, Emily Rini - non è solo assistenza, è capacità di innovazione, di fare rete per una società migliore. In dieci anni di Premio sono stati presentati 138 progetti, a testimonianza della grande vivacità del volontariato in Valle d'Aosta, collante essenziale per la nostra comunità. A tutti i volontari, quindi, va il nostro ringraziamento, per il loro impegno a servizio del territorio.»

Il Premio regionale per il Volontariato, istituito dal Consiglio regionale, è sostenuto dall'Associazione Amici Fiamme Gialle Valle d’Aosta e dai Lions Club con la collaborazione del CSV e della Fondazione Ollignan.

