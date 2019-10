Skipass a prezzo agevolato per i giovani in vendita dal 7 ottobre Pubblicato: Sabato, 05 Ottobre 2019 09:05

AOSTA. I nuovi skipass a prezzo ridotto per ragazzi fino ai 18 anni di età e residenti in Valle d'Aosta saranno in vendita presso le biglietterie delle stazioni a partire dal 7 ottobre, con l'inizio della vendita degli stagionali 2019/2020.

Il progetto è realizzato dall'Amministrazione regionale insieme all'Avif, l'Associazione valdostana impianti a fune. Per dare maggiori opportunità ai giovani di praticare lo sci e gli sport di montagna il costo dello stagionale è fissato a 50 euro per tutti coloro nati dopo il 31 ottobre 2001.

"Il progetto si svilupperà attraverso un’azione di sistema ampia e strutturata, coinvolgendo tutti gli attori e gli operatori coinvolti del sistema dello sci valdostano", precisa l'assessorato regionale ai trasporti.

