Anpi, Arci, Cgil e Legambiente Valle d'Aosta condannano l'azione turca contro Curdi

AOSTA. Una dura condanna contro i bombardamenti turchi contro i curdi arriva in una nota firmata da Anpi, Arci, Cgil e Legambiente della Valle d'Aosta.

"Alla notizia dell’aggravarsi della situazione al confine tra Turchia e Siria e dell’avvio ai bombardamenti da parte dell'esercito nelle zone storicamente abitate dalle popolazioni curde, unendosi agli appelli nazionali e internazionali che in queste ore stanno mobilitando la società civile", la nota condanna "fermamente l’azione turca contro i Curdi, alleati negli ultimi anni delle forze occidentali e protagonisti nel respingimento dell’avanzata dell’Isis".

"I Curdi, anche per salvaguardare la sicurezza e la serenità dell’Europa e del nostro Paese, hanno pagato un ingente prezzo in termini di vite umane", evidenziano Anpi, Arci, Cgil e Legambiente chiedendo lo stop immediato delle ostilità e l'invio di soccorso per i feriti valutando inoltre. È inoltre necessario "aprire una sessione di discussione dedicata, tanto nel Parlamento europeo quanto in quello italiano" e valutare "che il caso sia messo con urgenza all'ordine del giorno del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite".

Il 16 ottobre nella sede della Cgil di Aosta si svolgerà una serata informativa con Firat Ak, già rappresentante della comunità Curda in Italia, ed il giornalista Stefano Mauro de Il Manifesto.

