Proposta del CCS alla Regione: pagheremo il debito se rimarremo nel Palazzo Cogne Pubblicato: Sabato, 12 Ottobre 2019 10:33

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Si è svolta ieri in tribunale ad Aosta un'udienza sul debito del CCS Cogne di Aosta nei confronti della Regione. Il Circolo ha presentato una proposta conciliativa per il rientro delle somme dovute, ma ad una condizione: restare nel Palazzo Cogne di corso Battaglione.

Il dettaglio della proposta è reso noto direttamente dal Circolo: "pagamento rateizzato dell'intera quota capitale che ammonterebbe a circa 205.000 euro più investimenti per lavori di messa in sicurezza e di ristrutturazione da effettuare in varie porzioni dello stabile fino al concorrere della somma di Euro 300.000, il tutto ovviamente subordinato alla permanenza del Cral presso Palazzo Cogne".

Secondo il presidente del CCS Cogne, Giorgio Giovinazzo, grazie a questa proposta la soluzione per il futuro del Palazzo Cogne è "quanto mai a portata di mano" e il governo regionale dovrebbe "cogliere questa ulteriore occasione".

"Il presidente e il consiglio direttivo CCS non scherzano e con questa proposta lo hanno dimostrato - si legge nel comunicato del Circolo aostano . Ora la palla passa alla Giunta regionale che con i suoi uffici valuterà se rifiutare o meno i 500.000 Euro che privati cittadini con particolare oculatezza e grande senso civico impegneranno a favore della collettività valdostana".

E.G.