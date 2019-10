Simone Fortuna vince il contest fotografico sull'Unione Europea Pubblicato: Lunedì, 14 Ottobre 2019 09:26

AOSTA. È stato individuato il vincitore del concorso fotografico Primavera dell'Europa: si tratta di Simone Fortuna autore dello scatto Europe is motion alle Porte Pretoriane di Aosta (immagine in alto).

La premiazione del contest, organizzato dal Centro Europe Direct Vallée d'Aoste dell’assessorato regionale degli Affari europei, è avvenuta a Verrès nell'ambito dell'evento Job training days.

Scopo del concorso era quello di far raccontare ai partecipanti, attraverso le immagini, come l'Unione europea opera sul territorio valdostano finanziando progetti a favore dello sviluppo regionale.

Durante la premiazione sono stati assegnati diversi riconoscimenti tra i quali il secondo premio della Giuria tecnica a Guardando insieme il nostro futuro in Europa, di Paolo Di Nardo. Simone Fortuna ha ottenuto anche il premio Facebook per la fotografia Europe is change of perspective, alla quale la stessa Giuria tecnica ha conferito una speciale menzione. Un apprezzamento è stato espresso per l’immagine Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco, di Mathieu Bich.

