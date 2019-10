Treno bimodale si blocca a Montjovet: guasto ai motori Pubblicato: Mercoledì, 16 Ottobre 2019 11:52

MONTJOVET. Uno dei nuovissimi treni bimodali entrati in servizio sulla linea ferroviaria valdostana è rimasto bloccato alla stazione di Montjovet a causa di un guasto. Ora si attendono i tecnici della società costruttrice per rimetterlo in moto.

Il convoglio a trazione elettrica e diesel, già in ritardo, ha subito un fermo improvviso dei motori e non è più ripartito. I circa quaranta passeggeri sono stati fatti scendere dalle carrozze e invitati a salire su un bus sostitutivo diretto verso Aosta.

Il bimodale guasto è uno dei tre nuovi convogli entrati in servizio il 6 ottobre. La Regione ne ha acquistati in tutto cinque dalla società Stadler.

