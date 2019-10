Auto elettriche, CVA installa le prime colonnine di ricarica a Skyway Pubblicato: Venerdì, 25 Ottobre 2019 11:26

COURMAYEUR. Il programma del Gruppo CVA di installazione delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici sul territorio della Valle d'Aosta sta per prendere il via. Il 30 ottobre a Courmayeur, nel piazzale di partenza della funivia Skyway, saranno posizionate le prime due. Nei prossimi due anni ne saranno installate altre 248.

CVA ha avviato una collaborazione con l'operatore Be Charge per realizzare la rete di stazioni di ricarica a supporto della mobilità elettrica. "Le colonnine, di facile utilizzo, sfrutteranno l'energia prodotta da fonti rinnovabili del Gruppo CVA e il prezzo di ricarica sarà competitivo", annuncia il gruppo valdostano.

In occasione dell'attivazione delle prime due colonnine al Pavillon della funivia Skyway si svolgerà un convegno intitolato "Nuove frontiere della mobilità elettrica".