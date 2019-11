Scuola, meno dell'1% i bimbi esclusi per mancate vaccinazioni Pubblicato: Giovedì, 21 Novembre 2019 10:49

AOSTA. Sono ventitré i bambini cui è stato negato l'accesso alla scuola perché non in regola con le vaccinazioni previste. Il dato è stato riferito dall'assessore regionale all'istruzione, Chantal Certan.

Rispondendo ad una interrogazione del gruppo Movimento 5 stelle in Consiglio Valle, l'assessore ha spiegato che nell'anno scolastico 2019/2020 i bimbi iscritti alle scuole dell'infanzia in Valle d'Aosta sono 2.901 e che l'esclusione per mancate vaccinazioni ha coinvolto «lo 0,8 per cento della popolazione scolastica».

«Se questo dato è corretto, vuol dire che oltre il 99% dei bambini è vaccinato e quindi si garantisce un'ampia immunità di gregge», ha affermato in replica il capogruppo M5s Luigi Vesan. «Proseguiremo quindi con ulteriori atti ispettivi per capire come viene gestita la situazione, verificando la legittimità delle esclusioni».

