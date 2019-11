Per Natale tornano le Pigotte dell'Unicef Pubblicato: Lunedì, 25 Novembre 2019 14:17

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Con l'avvicinarsi del Natale tornano le Pigotte, le bambole di pezza realizzate dai volontari dell'Unicef che aiutano i bambini più poveri.

Il Comitato regionale della Valle d'Aosta dell'Unicef allestirà nei prossimi giorni alcuni banchetti per distribuire le bambole che assicurano ai bambini in pericolo, con una donazione minima di 20 Euro, un aiuto in termini di vaccini, alimenti terapeutici, pozzi, scuole e assistenza.

Le bambole saranno presenti ad Aosta all'ipermercato Gros Cidac nei giorni 6, 7 e 8 prossimi e 3, 4 e 5 gennaio 2020, e nella saletta d'arte di via Xavier de Maistre (sotto il portici del municipio) dal 12 al 23 dicembre. Il 7 dicembre inoltre i banchetti saranno a Morgex e l'8 dicembre a Courmayeur.

Elena Giovinazzo