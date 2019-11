Sci, a La Thuile impianti aperti dal 30 novembre Pubblicato: Martedì, 26 Novembre 2019 10:44

LA THUILE. Il comprensorio di La Thuile è pronto per l'inizio della stagione invernale: gli impianti saranno aperti infatti da sabato 30 novembre.

La Telecabina DMC delle Funivie Piccolo San Bernardo entrerà in azione per portare in quota gli sciatori che potranno così usufruire delle piste del lato italiano dell'Espace San Bernardo in attesa dell'apertura del collegamento con La Rosière previsto il 14 dicembre.

In quota gli sciatori potranno utilizzare gli impianti Chalet Express, Chaz Dura Express, Piloni, Gran Testa, Belvedere che servono le piste 11, 12, 14, 15, 16, 9, 10, 20, 25 alta e 19. Il costo dello skipass giornaliero per il weekend di inizio stagione sarà di 30 Euro.

Eventi

La stagione invernale a La Thuile porterà diversi eventi sportivi e non a cominciare dalla Fiaccolata dei mastri di Sci il 30 dicembre seguita, il 31 dicembre, dalla Fiaccolata dei bambini e dal Capodanno in piazza. L'11 gennaio 2020 sarà la volta della giornata solidale "Staffetta Eventi" per i 30 anni di Fondazione Telethon. Il 29 febbraio e 1° marzo 2020 la protagonista assoluta sarà la Coppa del Mondo di sci femminile con gare di Combinata e superG sulla pista 3 Franco Berthod. Infine il 28 marzo appuntamento con la gara di sci "Diamo una manche al Telefono Azzurro" giunta alla venticinquesima edizione.

redazione