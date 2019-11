La mémoire de l’émigration - un projet pour répertorier témoignages Pubblicato: Mercoledì, 27 Novembre 2019 08:53

AOSTE. L'émigration est un phénomène majeur dans l'histoire de la Vallée d'Aoste : longtemps saisonnière, au cours des deux derniers siècles elle a aussi répondu à des logiques politiques et économiques.

Les émigrés valdôtains sont ainsi à l'origine d'une documentation multiforme (écrits, photos, films, objets) qui, par-delà leur vie, illustre le phénomène migratoire.

Mais cette documentation éparse risque de disparaître avec ses auteurs : il est donc impératif de répertorier les témoignages disponibles le plus rapidement possible, pour éviter que cette page fondamentale de l'histoire de notre Vallée ne devienne peu à peu une page blanche.

C'est pourquoi, avec le soutien de l'Assessorat des Affaires européennes, des Politiques du travail, de l'Inclusion sociale et des Transports, de l'Assessorat de l'Éducation, de l'Université, de la Recherche et des Politiques de la jeunesse et de l'Assessorat du Tourisme, des Sports, du Commerce, de l'Agriculture et des Biens culturels, ainsi que de la Présidence du Conseil régional, la Présidence de la Région autonome Vallée d'Aoste a lancé un projet, auquel ont adhéré de nombreuses associations culturelles de la Vallée : l'Académie Saint-Anselme, l'Association Valdôtaine Archives Sonores – AVAS, l'Associazione Augusta d'Issime, le Centre culturel Walser, le Centre d'études « Abbé Trèves », le Centre d'études francoprovençales « René Willien », le Comité Fédéral des Sociétés d'Émigrés Valdôtains – CO.FE.S.E.V., le Comité des traditions valdôtaines, la Fondation « Émile Chanoux », l'Institut d'histoire de la Résistance et de la société contemporaine en Vallée d'Aoste et la Section valdôtaine de l'Union de la Presse Francophone – UPF.

Dans le cadre de ce projet, un groupe de travail a donc été mis en place pour recenser les documents de tous types, ainsi que les témoignages et les préserver, grâce aux nouvelles technologies.

Les informations dont disposent les institutions et les nombreuses associations culturelles qui ont voulu participer à ce projet méritent toutefois d'être complétées par les éléments uniques qu'ont conservé les familles ou amis des émigrés d'hier et d'aujourd'hui.

C'est à eux tous que la Présidence de la Région s'adresse aujourd'hui directement, comme elle l'avait annoncé à l'occasion de l'Arbre de Noël des émigrés à Paris, en janvier 2019, puis lors de la Rencontre valdôtaine, le 11 août dernier.

Afin de faciliter la collecte d'informations, il est possible de compléter une fiche directement en ligne, à cette adresse : https://forms.gle/3W6RRRRqjrGeNfME8

Par ailleurs, une adresse courriel et un numéro de téléphone ont été créés pour que toutes les personnes intéressées par ce projet de grande envergure puissent contacter directement le groupe de travail : 0165 273623 / Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Enfin, en raison de la valeur culturelle de cette initiative, le système bibliothécaire valdôtain a décidé d'apporter son soutien à la collecte des informations, en mettant prochainement en place dans les bibliothèques un guichet « Témoins de l'émigration », où les personnes intéressées pourront remplir une fiche qui permettra au groupe de les contacter.

