Alla biblioteca regionale di Aosta altri incontri di formazione digitale Pubblicato: Lunedì, 09 Dicembre 2019 08:59

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Proseguono alla biblioteca regionale di Aosta B. Salvadori gli incontri dedicati alla formazione digitale, un'occasione per conoscere appieno e utilizzare in sicurezza i social network e i servizi digitali delle pubbliche amministrazioni.

Benché l'uso di servizi come Facebook o Whatsapp sia estremamente diffuso, tanti italiani ancora non conoscono appieno come funzionano queste piattaforme e non sanno farne un uso consapevole. Lo stesso può dirsi per uno strumento ormai "datato" come l'e-mail e ancora di più ciò vale per i servizi digitali della pubblica amministrazione. L'iniziativa della biblioteca regionale intende quindi fornire informazioni utili per utilizzare consapevolmente tutte queste opportunità legate al mondo digitale. In aggiunta ulteriori lezioni si concentrano sull'uso di programmi open source con lezioni di base per scrittura e per l'uso di fogli elettronici.

Gli incontri sono strutturati in moduli di due ore ciascuno e prevedono una parte teorica introduttiva e una parte di esercitazione pratica da svolgersi sulle postazioni informatiche della Biblioteca regionale. Si svolgono il martedì e il giovedì, dalle ore 9 alle ore 11, fino al 19 dicembre 2019, per poi riprendere nell'anno nuovo dal 14 gennaio al 31 marzo 2020.

Per le iscrizioni e per ricevere informazioni è possibile rivolgersi alla sezione Periodici situata al terzo piano della Biblioteca regionale di Aosta.

E.G.