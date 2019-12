A Dicembre tornano i Prestiti a sorpresa della biblioteca di Aosta Pubblicato: Lunedì, 09 Dicembre 2019 14:54

AOSTA. Dal prossimo 16 Dicembre alla biblioteca regionale di Aosta faranno la loro ricomparsa i Prestiti a sorpresa: pacchi natalizi a disposizione degli utenti in cui trovare romanzi, saggi, Dvd e Cd scelti dai bibliotecari e adatti a tutti i gusti.

Quest’anno la frase che accompagnerà i pacchetti e da cui gli utenti potranno farsi ispirare nella scelta è: "Per te che…".

"Occorrerà leggere attentamente l’etichetta - si legge nella nota di presentazione dell'iniziativa - facendosi ispirare dai suggerimenti che, oltre ad essere simpatici e invitanti, saranno a tratti ironici, stuzzicanti, audaci, ma anche credibili e attuali per andare incontro ai desideri, agli stati d’animo, agli interessi più vari con il fine di soddisfare anche i lettori più esigenti. Tantissimi e diversi gli argomenti contenuti in ciascun pacco: non solo narrativa, ma anche arte, storia, filosofia, salute, viaggi, e tanto altro ancora. Il tutto rigorosamente "a scatola chiusa", con l'opportunità di vivere e scoprire strade diverse rispetto alle proprie preferenze letterarie, musicali e cinematografiche".

I pacchi saranno esposti, fino al loro esaurimento, all'ingresso della Sezione adulti.

