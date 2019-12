Da Hollywood a piazza Chanoux, ad Aosta: la star Libro trionfa con il suo calendario Pubblicato: Lunedì, 09 Dicembre 2019 11:48

AOSTA. Su di lui si raccontano tante storie; le sue gesta e le sue battaglie - alcune vinte e altre perse con onore - rivivono nei racconti di chi ha avuto la fortuna di incontrarlo. Non è un supereroe, è qualcosa di più: lui è Libro, il gatto nero che ormai da diverso tempo è stato "adottato" dai commercianti di piazza Chanoux e dai dipendenti comunali degli uffici in cui si intrufola per godersi cibo e coccole.

"Libro" è diventato a sua insaputa famoso anche sulla piazza virtuale grazie ad una pagina Facebook, "Sei di Aosta se....". Da vera star il micio ha catturato l'interesse di tanti e così è nata l'idea di un calendario "felino" che è stato realizzato e messo in vendita a scopo benefico con la collaborazione di diversi soggetti e della libreria Brivio Due, una delle tante case che il micio nero ha conquistato nella zona della piazza.

I risultati di questa iniziativa sono stati pubblicati sulla pagina "Sei di Aosta se...": dalla vendita del calendario di "Libro" e 900 euro di fondi raccolti sono già stati donati all'Associazione Valdostana per la Protezione degli Animali, l'Avapa onlus, che si occupa di gestire il canile e gattile regionale e che potrà contare così su un aiuto in più nell'accudire gli amici a quattro zampe.

Un piccolo regalo di Natale da un gatto che ha tante case per gli animali in cerca di una casa.

