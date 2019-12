La villetta del delitto di Cogne non sarà venduta Pubblicato: Mercoledì, 11 Dicembre 2019 16:52

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. La villetta di Montroz dove si consumò il delitto del piccolo Samuele Lorenzi non sarà messa in vendita. «Il pignoramento è stato dichiarato inefficace», afferma Lorenza Parenti, il legale che assiste Annamaria Franzoni nella causa in corso tra quest'ultima e il suo ex avvocato difensore Carlo Taormina.

Il pignoramento dell'abitazione di Cogne di proprietà della famiglia Franzoni è «improcedibile: non è stata presentata alcuna istanza di vendita e dunque - precisa l'avvocato Parenti - nessuna vendita sulla casa di Cogne verrà fatta».

La vicenda riguarda il pagamento delle parcelle di Taormina per la difesa della donna nel processo sull'omicidio del figlio Samuele.

redazione