Cammino Balteo, prorogato il termine per le domande di contributo Pubblicato: Venerdì, 13 Dicembre 2019 15:13

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Le imprese e i soggetti che vogliono investire in attività legate al Cammino Balteo hanno più tempo per presentare le domande di concessione dei contributi previsti dal Programma Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (Fesr).

La giunta regionale ha deliberato oggi di prorogare fino al 17 aprile 2020 il secondo Avviso a favore delle PMI per progetti di investimento lungo l'itinerario ad anello di 350 km che da Pont-Saint-Martin raggiunge la vallata del Gran San Bernardo e la Valdigne fino a La Salle e Morgex.

I contributi in conto capitale possono essere erogati per attività turistico-ricettive e commerciali e per attività che forniscono servizi, supporto e animazioni ai fruitori del Cammino. I fondi a disposizione dell'Avviso inoltre potrebbero essere incrementati a seconda dell'interesse suscitato.

Le domande possono essere presentate tramite il sistema SISPREG2014 utilizzando l’apposito formulario.

C.R.