Egomnia, on. Tripodi: presidente prefetto è un'anomalia inaccettabile

AOSTA. "Respingo con forza e con tutto me stesso qualsiasi tipo di collegamento o insinuazione rispetto a certo mondi a me completamente lontani, in particolar modo con quella che oggi viene definita la locale, distante anni luce dai miei valori e ideali di una vita". Così in una nota l'assessore regionale Laurent Viérin commentando le ultime notizie riguardanti le indagini dei carabinieri su presunti accordi tra politici locali e affiliati alla 'ndrangheta.