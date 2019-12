Presidio a Palazzo regionale "per una politica libera dalla 'ndrangheta" Pubblicato: Lunedì, 16 Dicembre 2019 11:38

AOSTA. Un presidio "per una politica libera dalla 'ndrangheta" si svolgerà questa sera ad Aosta, davanti a Palazzo regionale. L'iniziativa è di ADU - Ambiente Diritti Uguaglianza - ed è legata alle inchieste sulla corruzione elettorale della Dda di Torino e dei Carabinieri Aosta.

Il presidio inizierà alle ore 18.

"La cronaca continua ad indignarci, ma non ci stupisce, dato che conferma la nostra denuncia pubblica di un sistema clientelare e infiltrato dalla ndrangheta", afferma ADU in una nota. "L'inchiesta ribadisce che questo Consiglio, in gran parte eletto da voti mafiosi, è delegittimato e non può approvare nessuna riforma di sistema. Nemmeno quella, sempre più necessaria, del superamento del conflitto d'interessi tra le cariche di Presidente e quella di Prefetto".

ADU "assieme al solo M5S, è stato l'unico movimento che non ha governato con chi oggi è accusato di vicinanza alla mafia", sottolinea il movimento. "In ultimo, non accettiamo lezioni di legalità dalla Lega e dal suo così detto “uomo forte” che pretende di venire in Valle per sfruttare lo sconforto e la rabbia. Noi crediamo ancora che da questa miseria, se ne possa uscire tutti e tutte insieme, anche grazie a quelle energie positive che i giovani ci hanno mostrato nelle piazze dei Fridays for Future e delle Sardine", conclude la nota.

