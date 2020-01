Scuola, on line le autovalutazioni per aiutare i genitori a scegliere Pubblicato: Mercoledì, 08 Gennaio 2020 14:27

AOSTA. Venerdì 10 gennaio apre la procedura on line per l'iscrizione degli alunni e degli studenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, incluse le paritarie. Lo ricorda l'assessorato regionale dell'istruzione.

L'iscrizione deve essere effettuata entro il 7 febbraio utilizzando il portale raggiungibile tramite il sito istituzionale della Regione, regione.vda.it.

"Per consentire una scelta consapevole della scuola - sottolinea l'assessorato -, le famiglie hanno a disposizione, all'interno di "RAV in chiaro" (qui in link), il rapporto di autovalutazione (RAV), documento che fornisce una rappresentazione della qualità del servizio scolastico attraverso un'autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con l'individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere negli anni successivi. Accedendo al RAV si possono avere più livelli di approfondimento, da un profilo generale di autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una serie di dati e analisi".

