Rendez-vous citoyens, prorogati i termini per i concorsi didattici Pubblicato: Mercoledì, 08 Gennaio 2020 16:29

AOSTA. È stato prorogato al 29 gennaio il termine per partecipare ai concorsi del Celva La Commune à l'École e Un Conseil pour l'École pensati per avvicinare i giovani alle istituzioni della Valle d'Aosta.

L'iniziativa La Commune à l'école è rivolta alle classi terminali della scuola dell'infanzia mentre Un Conseil pour l'École è destinata alle classi delle scuole secondarie. In palio ci sono, per il primo concorso, escursioni didattiche sul territorio e laboratori e, per il secondo concorso, un viaggio di istruzione a Strasburgo e buoni per viaggi di studio da 500 e 400 Euro.

"Le due iniziative - ricorda il Celva - sono inserite all'interno dei Rendez-vous citoyens, le attività previste dalla legge regionale n. 6 del 2006 per sostenere la partecipazione civica sul territorio. La loro organizzazione è frutto della collaborazione tra la Presidenza della Regione, il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, l'Assessorato regionale dell'istruzione, università, ricerca e politiche giovanili e il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta".

