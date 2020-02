Finaosta, aperte candidature per un consigliere del Cda



La nomina è di competenza della Regione

AOSTA. Sono aperti i termini per presentare la candidatura per la carica di consigliere del Consiglio di amministrazione di Finaosta Spa. La nomina è di competenza dell'amministrazione regionale. La documentazione e la modulistica sono a disposizione degli interessati presso l'Ufficio nomine della Segreteria della Giunta regionale, situata al quarto piano di Palazzo regionale, ad Aosta, e reperibili online sul sito della Regione Valle d’Aosta nella sezione dedicata alle nomine in scadenza. Le candidature possono essere presentate entro il prossimo 27 febbraio. redazione