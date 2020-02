Ex Multibox in vendita, la gara sarà l'8 aprile ad Aosta



La Regione vende il complesso immobiliare abbandonato di Pollein

POLLEIN. Si svolgerà il prossimo 8 aprile la gara per la vendita dell'ex Multibox di Pollein, complesso immobiliare che la Regione autonoma Valle d'Aosta ha inserito nell'elenco di proprietà immobiliari che possono essere cedute perché non funzionali. Nel complesso immobiliare l'Amministrazione regionale ipotizzava anni fa di realizzare la nuova sede della protezione civile e dei vigili del fuoco. Il progetto è però tramontato e l'edificio, abbandonato da tempo, è ora in vendita. La base d'asta con offerte in aumento supera i 4,5 milioni di euro, un importo che "tiene conto delle necessità di procedere con la demolizione dei manufatti", spiega il bando di gara, e di smaltire rifiuti e auto abbandonati e macerie presenti nonché della presenza di eternit. La gara si svolgerà l'8 aprile alle ore 10.30 nella saletta delle manifestazioni di Palazzo regionale, ad Aosta. Le offerte possono essere presentate entro le ore 12 del 7 aprile oppure consegnate a mano il giorno della gara dalle ore 9.30 alle ore 10.30. E.G.