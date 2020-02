Il Forum per i bambini di Chernobyl si prepara ad accogliere i minori in Valle d'Aosta



L'associazione insieme alle famiglie ospita minori orfani o che vivono nelle zone contaminate AOSTA. Anche quest'anno in vista dei mesi estivi il Forum per i diritti dei bambini di Chernobyl si prepara ad accogliere in Valle d'aosta alcuni minorenni bielorussi, poveri e orfani o residenti nelle zone contaminate, per un periodo di vacanza. I minori, di età superiore ai sette anni, potranno essere ospitati per circa un mese tra il 25 giugno e il 25 luglio oppure tra il 25 luglio ed il 25 agosto. Le famiglie disponibili ad accoglierli (coppie sposate o conviventi o donne single) possono mettersi in contatto con l'associazione entro il 28 febbraio. redazione