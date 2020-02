Coronavirus, falso volantino choc della Lega Valle d'Aosta contro i cinesi



La Lega VdA: è un fake, ci tuteleremo in sede giudiziaria AOSTA. L'immagine di un volantino razzista contro la comunità cinese sta circolando da diverse ore in rete. "Vogliamo frontiere chiuse! Via i cinesi dalle scuole! della Valle d'Aosta", si legge sul foglio che fa riferimento al rischio di contagio Coronavirus e riporta il logo della Lega Valle d'Aosta. Il partito però spiega che si tratta di un fake, un falso, e ne ha già preso le distanze. "Circola da qualche ora la foto di questo manifesto che utilizza illecitamente il nostro logo riportando frasi che non ci appartengono. Provvederemo a tutelare la nostra immagine nelle opportune sedi giudiziarie", annuncia la Lega VdA tramite Facebook. "La Lega inoltre accusa: "Se questi sono i mezzi che i nostri avversari politici pensano di utilizzare per la campagna elettorale che sta partendo stiano pur certi che non serviranno a nulla". C.R.