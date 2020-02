Coronavirus, in caso di dubbio importante non recarsi al pronto soccorso





Fondamentale non allontanarsi dal luogo in cui ci si trova e mettersi in contatto con il 112 o il 1500

AOSTA. Preservare il buon funzionamento del sistema sanitario è probabilmente la priorità numero uno in questa fase di grande allerta per il nuovo Corinavirus - Covid-2019. Ecco perché una delle regole più importanti da osservare per chi ha sintomi come febbre e problemi respiratori e ha avuto contatti con le zone focolaio è non recarsi al pronto soccorso e allertare telefonicamente le autorità sanitarie senza allontanarsi dal luogo in cui si trova ed evitando contatti con altre persone.

Nonostante i molti appelli che circolano sui media e sui social si verificano ancora casi di persone che presentano i sintomi e si recano in ospedale. Così facendo però mettono a rischio gli operatori sanitari, gli altri pazienti che si trovano nella struttura e gli ambienti ospedalieri in generale. È già accaduto in altre città che il pronto soccorso venisse chiuso per sospetta contaminazione, con personale sanitario messo in quarantena e quindi impossibilitato ad assistere tutti gli altri pazienti e ambienti isolati. Un servizio sanitario fondamentale rimane così paralizzato per lungo tempo, con tutte le conseguenze del caso.

Proprio per prevenire questa eventualità anche in Valle d'Aosta si stanno per montare delle tende che "proteggono" il pronto soccorso dai casi sospetti di Coronavirus. La collaborazione della popolazione però rimane fondamentale.

La procedura da seguire in caso di dubbio è una sola: rimanere nel luogo in cui ci si trova e prendere il telefono e comporre il 112 o il numero di pubblica utilità 1500 o ancora mettersi in contatto con il medico di famiglia o il pediatra di libera scelta. I medici di base e gli operatori sapranno fare le giuste domande per avere maggiori informazioni sulla situazione della persona e sapranno se è il caso di attivare le speciali procedure previste dalle linee guida nazionali.

In Valle d'Aosta è attivo anche un numero verde 800 122 121 che fornisce informazioni non sanitarie sulle procedure in atto e sui corretti comportamenti da tenere. Sul sito del Ministero della salute sono inoltre presenti numerose informazioni sul nuovo Coronavirus e sulle buone norme di igiene da seguire.

Elena Giovinazzo