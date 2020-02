Assegno invalidità, entro il 30 aprile le dichiarazioni sulla situazione lavorativa



I patronati sono abilitati alla compilazione e all'invio del modulo AOSTA. Il 30 aprile scade il termine per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla situazione lavorativa richiesta ai titolari di assegno mensile di invalidità (con percentuali comprese tra il 74% ed il 99%). Lo ricorda l'assessorato regionale alla sanità, salute e politiche sociali. La presentazione del documento è necessaria per evitare la sospensione e la successiva revoca della provvidenza economica. Il modulo è scaricabile dal sito della Regione e dev’essere consegnato alla Struttura invalidità civile e tutele, situato a Saint-Christophe, oppure spedito o inviato a mezzo fax (0165/274626), con allegata la fotocopia di un documento d’identità. È inoltre possibile rivolgersi ai patronati per la compilazione e la consegna on line del modello. redazione