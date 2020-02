Meteo, 5 centimetri di neve su Aosta



Traffico risulta regolare su tutta la regione AOSTA. Non sta causando particolari problemi la nevicata che in queste ore ha imbiancato molte zone della Valle d'Aosta incluso il capoluogo e i comuni circostanti, dove sono caduti circa 5 centimetri. Il traffico risulta regolare su tutte le principali vie di comunicazione. I fenomeni dovrebbero cessare in serata e domani, venerdì, è atteso tempo soleggiato con nuvolosità principalmente sui confini. La neve dovrebbe tornare sabato pomeriggio oltre i 700 metri di quota. redazione