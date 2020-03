Aosta, dal 3 al 9 marzo torna la Settimana della Legalità



Prevista anche l'inaugurazione di tre panchine rosse AOSTA. Dal 3 al 9 marzo si svolge la Settimana della Legalità, sette giorni dedicati ad una serie di iniziative rivolte alle scuole e alla popolazione tra momenti di divulgazione, occasioni di riflessione ed iniziative di approfondimento. Il "Rispetto" è il fil rouge delle iniziative di quest'anno. Tanti gli eventi in programma ci sono incontri nelle scuole, rappresentazioni teatrali e iniziative rivolte agli over 65. Sono previsti anche diversi eventi aperti al pubblico come la conferenza La persona al centro dei servizi sociali che avrà luogo mercoledì 4 dalle ore 17,30 a Palazzo regionale ad Aosta, promossa dai firmatari del Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti della persona e della comunità familiare. Nella stessa sede giovedì 5 marzo, dalle ore 17,30 si svolgerà la conferenza Lo spettacolo della mafia. Storia di un immaginario tra realtà e finzione alla presenza di Marcello Ravveduto, docente presso l'Università di Salerno, promossa dall'Associazione Libera Valle d’Aosta in collaborazione con l’Ufficio consigliera regionale di parità e la Regione. Nel corso della Settimana avranno luogo tre inaugurazioni di Panchine rosse: venerdì 6 marzo alle ore 15 presso il comune di Aymavilles in place Séverin Chillod, domenica 8 marzo alle ore 17 nel Capoluogo regionale in zona Arco d’Augusto e lunedì 9 marzo alle ore 15 a Gignod in via Capoluogo, 3. Venerdì 6 marzo è prevista anche la firma di un Protocollo d’intesa sul rispetto dei ruoli nella conciliazione tra vita professionale e vita familiare. L’ultimo giorno della Settimana Legalità, lunedì 9 marzo, alle ore 18, avrà luogo presso la sala consiliare del Comune di Gignod la conferenza dal titolo Il piacere della responsabilità - Assumersi la responsabilità delle proprie emozioni e delle proprie scelte rende liberi e felici, alla presenza della psicologa Elena De Franceschi. E.G.