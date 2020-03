Coronavirus, Conte firma il nuovo decreto. Limitazioni su tutto il territorio nazionale



Ok al "lavoro agile", stop ai viaggi di istruzione, obbligo di tenere informati i cittadini ROMA. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato ieri, 1° marzo, un nuovo decreto sulla gestione dell'emergenza Coronavirus in Italia che introduce limitazioni per le zone focolaio, per le regioni più coinvolte dai contagi ed anche per l'intero territorio nazionale. Nelle regioni in cui non sono presenti focolai, come la Valle d'Aosta, gli uffici pubblici devono mettere a disposizione degli addetti e degli utenti soluzioni disinfettanti per lavare le mani. Sono previsti anche interventi straordinari di sanificazione dei mezzi del trasporto pubblico a lunga percorrenza, è prevista la possibilità di attivare il "lavoro agile" anche in assenza degli accordi individuali previsti ed è chiesto di evitare assembramenti di persone nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private. Inoltre chiunque abbia soggiornato nei Paesi a rischio o sia transitato nei Comuni italiani della "zona rossa" nei 14 giorni precedenti la pubblicazione del decreto deve comunicarlo al proprio medico o ai servizi di sanità pubblica. Per quanto riguarda le scuole sono previsti la sospensione dei viaggi di istruzione fino al 15 marzo, l'obbligo fino alla stessa data del certificato medico per la riammissione a scuola dopo malattie infettive e la possibilità, per i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, di attivare la didattica a distanza. Infine sindaci e associazioni di categoria sono tenuti a diffondere informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie presso gli esercizi commerciali. Inoltre nelle scuole, nelle università e negli uffici delle pubbliche amministrazioni dovranno essere esposti, negli ambienti aperti al pubblico, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute. Clara Rossi