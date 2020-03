Valle d'Aosta, stop alle uscite didattiche fino al 15 marzo



Recepito il decreto del governo sul Coronavirus AOSTA. È stata inviata ieri alle scuole della Valle d'Aosta dall'assessorato regionale dell'istruzione la circolare che, sulla base del decreto firmato dal presidente del Consiglio Conte, introduce alcune limitazioni per prevenire la diffusione del Covid-19, il nuovo Coronavirus. Il decreto prevede il blocco delle uscite didattiche fino al 15 marzo anche sul territorio regionale compresi i percorsi di sviluppo delle competenze trasversali e per l’orientamento (l'ex alternanza scuola-lavoro). Il governo regionale aveva chiesto di permettere i viaggi di istruzione almeno all'interno del territorio valdostano vista l'assenza di casi di Coronavirus, ma la proposta non è stata recepita. C.R.