Meteo, avviso per nevicate forti in Valle d'Aosta



Giovedì limite neve in calo fino a 500 mt AOSTA. Nevicate anche abbondanti sono attese domani, 5 marzo, sulla Valle d'Aosta. Le previsioni dell'Ufficio Meteo regionale indicano precipitazioni diffuse, deboli in bassa Valle e moderate sul resto della regione che potranno diventare forti sul settore alpino di confine a Ovest. Il limite neve oscilla 600 e 800 metri in abbassamento a 500 metri nel pomeriggio. Sono previste inoltre temperature in aumento in montagna e in diminuzione nelle valli e venti in intensificazione in serata. Venerdì tornerà un po' di sole e le temperature aumenteranno. E.G.