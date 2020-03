Scuole chiuse, l'assessore Certan incontra presidi e sindacati



Due incontri a Palazzo regionale per fare il punto della situazione sullo stop alle attività didattiche AOSTA. Due incontri sono previsti oggi ad Aostas, a Palazzo regionale, sulla sospensione delle attività didattiche nelle scuole della Valle d'Aosta fino al 15 marzo per l'emergenza Coronavirus. L'assessore regionale all'istruzione Chantal Certan incontrerà i dirigenti scolastici per informarli delle misure adottate e nel pomeriggio si svolgerà una seconda riunione sullo stesso tema con i rappresentanti sindacali della scuola. Parteciperanno all'incontro anche i componenti del Governo della Regione, la Sovraintendente agli Studi e il Gruppo di coordinamento regionale Covid-19. redazione