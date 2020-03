Musei e castelli della Valle d'Aosta aperti al pubblico



I siti culturali regionali possono essere visitati con qualche limitazione numerica per il Coronavirus AOSTA. I siti culturali della Valle d'Aosta sono aperti al pubblico: lo precisa in una nota l'amministrazione regionale facendo il punto della situazione sulle rassegne culturali e sugli eventi annullati o sospesi per l'emergenza Coronavirus. I castelli, i musei e i siti archeologici regionali sono dunque accessibili anche se con limitazioni di accesso numerico che saranno regolate dal personale addetto. Nessuna limitazione invece per il Teatro romano di Aosta: visite e accessi sono liberi. Confermata anche la mostra "Antonella Berra e Claudio Mosele. Interpretare la tradizione" all'Hotel des Etats di Aosta in programma dal 14 marzo al 7 giugno. L'inaugurazione, prevista il 13 marzo, è invece annullata. redazione