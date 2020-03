Coronavirus, salgono a 8 i casi positivi in Valle d'Aosta





57 persone isolate a domicilio in via precauzionale per evitare la diffusione del Covid-19

AOSTA. Un nuovo caso di Coronavirus in Valle d'Aosta: si tratta di un paziente residente a Roisan e risultato positivi al test. La persona si trova in isolamento a domicilio.

Salgono così a otto i casi registrati nella nostra regione. Tutti sono in quarantena presso il proprio domicilio poiché i loro sintomi sono lievi e non richiedono l'ospedalizzazione.

In totale sono 57 le persone sottoposte a quarantena in diversi comuni della Regione, dall'alta alla bassa Valle. Oltre agli 8 positivi al Covid-19 ci sono persone che hanno avuto soltanto contatti con le zone a rischio e non presentano sintomi. Per loro l'isolamento è una misura adottata in via precauzionale.

Aggiornamento

Per tutti gli otto pazienti "i referti sono stati validati dall'ospedale Amedeo di Savoia di Torino. Si è ora in attesa del riscontro dell'Istituto superiore di sanità che sta procedendo ai test di conferma", precisa in una nota la Regione. Nella giornata ieri inoltre sono stati effettuati altri dieci tamponi "per i quali si attende l'esito".

redazione