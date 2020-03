CVA limita l'accesso agli sportelli



Attivata la gestione on line delle forniture AOSTA. A causa dell'emergenza Covid-19 CVA Energie (finora CVA Trading) annuncia la chiusura degli uffici di front office situati nei comuni di Morgex e Pont-Saint-Martin e l'apertura solo su appuntamento (da concordare tramite call center al numero 800 99 89 44) degli sportelli situati a Châtillon e ad Aosta sia per il mercato libero sia per il servizio maggior tutela Enerbaltea. Inoltre per agevolare gli utenti e rispettare le disposizioni dei decreti del presidente del Consiglio dei ministri CVA Energie ha attivato sul proprio sito web cvanenergie.it una nuova area clienti. La sezione consente di gestire in autonomia le forniture senza doversi recare di persona nelle sedi della società. redazione