Autocertificazione per gli spostamenti, come funziona



Dopo il decreto #iorestoacasa il foglio è necessario per spiegare i motivi dello spostamento AOSTA. Limitare il più possibile l'aumentare dei contagi da Covid-19 perché il sistema sanitario nazionale, già molto sotto pressione, non arrivi al collasso: questo il concetto alla base del "decreto #iorestoacasa" che ha messo in quarantena tutta Italia limitando al minimo indispensabile gli spostamenti da casa. Se proprio ci si deve muovere, cioè si hanno esigenze lavorative o di salute o altre necessità comprovate, bisogna portare con sé l'autocertificazione, un modello da compilare reperibile in municipio o scaricabile on line (qui una copia) con cui si spiega il perché ci si sta spostando e in cui si dichiara sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio introdotte dal DPCM del 9 marzo e delle sanzioni in caso di inottemperanza (si rischia anche l'arresto fino a 3 mesi). L'autocertificazione deve essere esibita al momento del controllo da parte delle forze dell'ordine che da ieri stanno presidiando le strade della Valle d'Aosta per verificare il rispetto delle restrizioni. Uno dei consigli, se proprio ci si deve spostare, è munirsi di più copie della stessa autocertificazione perché si potrebbe essere sottoposti a più controlli. L'operatore che effettua il controllo infatti firmerà il foglio e lo ritirerà per compiere gli accertamenti su quello che la persona ha dichiarato nel compilarlo. In caso di un secondo o persino di un terzo controllo basterà esibire agli operatori la copia dell'autocertificazione. In mancanza di più copie è possibile spiegare all'operatore che si è già stati sottoposto a controllo. M.C.