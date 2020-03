Coronavirus, trasporto pubblico su gomma diventa gratuito



Dal 12 marzo nuove misure per limitare i contatti. Per i viaggiatori serve l'autocertificazione AOSTA. Da domani, 12 marzo, si potrà viaggiare senza biglietto sui mezzi di trasporto pubblico urbani ed extraurbani. E' la diretta conseguenze delle misure straordinarie per far rispettare la distanza di almeno un metro tra viaggiatore e conducente e limitare le possibilità di contagio dal virus Covid-19. Secondo le informazioni diffuse dall'assessorato ai trasporti della Regione autonoma Valle d'Aosta, da domani gli utenti dovranno salire sul mezzo utilizzando le porte centrali e posteriori sui mezzi urbani (autobus) e la porta posteriore sui mezzi extraurbani (pullman). Sui mezzi urbani sarà delimitata e interdetta agli utenti l'area adiacente alla cabina di guida e sui mezzi extraurbani saranno delimitate e interdette le prime file di sedili. Il viaggiatore potrà usufruire del servizio di trasporto senza acquisto e obliterazione del biglietto. Di conseguenza sono sospesi i controlli. I viaggiatori devono essere muniti di autocertificazione per spiegare i motivi dello spostamento. redazione